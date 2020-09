Das Thema ist noch nicht beendet

Die Vorgänge, Dokumente und Co. aus dem gescheiterten Verfahren zum Bau des Bürgerzentrums werden (zunächst) nicht öffentlich gemacht. Über einen entsprechenden Antrag der Grünen stimmte der Gemeinderat am Dienstagabend gar nicht ab, weil Fraktionsvorsitzender Klaus Kormann zuvor den Antrag zurückzog. Das Thema dürfte aber noch nicht beendet sein. Kormann kündigte an, dass der Antrag in der neuen Legislaturperiode umformuliert oder in anderer Form neu gestellt werden könnte.

Was war passiert? Schon als die Kommunalpolitiker im Haupt- und Finanzausschuss erstmals über den Antrag beraten hatten, war über die rechtliche Frage gesprochen worden. Die Diskussion in der Ratssitzung leitete Doris Böckenfeld , Leiterin des Fachbereichs Zentrale Dienste, mit Hinweisen auf einige Aspekte ein.

Prüfung müsste extern beauftragt werden

Ein Knackpunkt sei die Verschwiegenheitspflicht, die im Paragraf 30 der Gemeindeordnung festgehalten ist. „Der Antrag formuliert zwar nicht konkret die Aufhebung der nichtöffentlichen Beratungen zum Thema Bürgerzentrum, er muss aber dahingehend ausgelegt werden“, sagte Böckenfeld. „Soweit einem Antrag auf Aufhebung der Nichtöffentlichkeit und somit letztlich der Verschwiegenheit stattgegeben würde, müsste dieser Beschluss durch die Bürgermeisterin beanstandet werden, da schutzwürdige Interessen entgegenstehen.“ Die Verschwiegenheit könne nicht einfach einseitig aufgehoben werden.

Ob und wie welche nichtöffentlichen Unterlagen aus dem alten Verfahren offen gelegt werden können, bedürfe „einer fachlichen kommunalrechtlichen und vergaberechtlichen juristischen Prüfung“, sagte Böckenfeld. Diese könne die Gemeindeverwaltung nicht leisten. Die Prüfung müsste extern beauftragt werden. Damit ist man beim zweiten Knackpunkt: Der Antrag ist recht weit gefasst.

„ Sie müssen konkrete Punkte benennen. Das ist ein wahnsinniges Verfahren. Da muss man konkretisieren. Sie müssen konkrete Punkte benennen. Das ist ein wahnsinniges Verfahren. Da muss man konkretisieren. “ Tobias Elshoff

„Viele Sachen sind öffentlich. Die muss man nicht noch mal öffentlich machen“, sagte Willi Volpers (CDU) und forderte: „Sie müssen sagen, Herr Kormann, was Sie genau wollen“. Sein Fraktionskollege Tobias Elshoff sah es genauso: „Sie müssen konkrete Punkte benennen. Das ist ein wahnsinniges Verfahren. Da muss man konkretisieren.“ Dr. Rudolf Fischer (UWG) machte den Vorschlag, dass alle Fraktionen einige Punkte benennen könnten, die sie gerne überprüft hätten.

„Ich würde es gut finden, wenn wir das öffentlich machen können“, sagte Bürgermeisterin Sonja Schemmann. Auch Hans-Ulrich Rhein (SPD) sprach sich grundsätzlich für Transparenz aus: „Wir sind immer dafür, dass Dinge offen gelegt werden.“ Im konkreten Fall sei die Sache „aber nicht ganz so einfach“. Es müsste in einzelnen Schritten überprüft werden, welche Teile aus dem komplexen Prozess veröffentlicht werden dürfen. Das würde Zeit und Geld kosten. Doris Böckenfeld schätzte aufgrund der gemachten Erfahrungen der Verwaltung, dass eine solche Prüfung etwa 20 000 Euro kosten würde.

Grüne lassen sich juristisch beraten

Die Grünen hatten sich nach der Hauptausschusssitzung beraten lassen, sagte Klaus Kormann: „Wir haben uns zwischenzeitlich mit zwei Anwälten über die ganze Thematik unterhalten. Die sehen durchaus Möglichkeiten, die Öffentlichkeit weiter zu informieren, was in dem gescheiterten Verfahren eigentlich geschehen ist.“

Da der Grünen-Fraktionsvorsitzende in der Ratssitzung aber nicht „aus dem Lameng“ irgendwelche Änderungen an dem Antrag vornehmen wollte, zog er ihn zurück. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Grünen das Thema weiterverfolgen. In der neuen Ratsperiode könnten sie noch mal einen ähnlichen Antrag stellen.