Nordwalde -

Von Vera Szybalski

Politisch engagieren sich junge Leute nicht erst seit „Fridays for Future“. In Stadt- und Gemeinderäten sind sie dennoch in der Unterzahl. Als Tim Soller in den Rat gewählt wurde, war er erst 23 Jahre alt. Sechs Jahre später hat er viele Erfahrungen gesammelt und kandidiert für den Kreistag.