„Es ist eine wahrhaft beschissene Situation“, sagt Johannes Neumayer . Der Schulleiter der Wichernschule blickt auf die Rasenfläche zwischen Turnhalle und Schulgebäude. Als hätte er es bestellt, geht dort gerade eine Frau mit ihrem Hund spazieren. Und damit ist man auch schon beim Problem. Nicht nur, dass Hundebesitzer das Schulgelände für ihren Spaziergang nutzen. Häufig genug nutzen sie die Rasenfläche offenbar auch als Hundetoilette – und nehmen die Hinterlassenschaften dann nicht mit.

Das sind keine Einzelfälle, sagt Johannes Neumayer. Im Gegenteil: „Das ist Standard.“ Das sorgt für Ärger an der Wichernschule. Denn weil bis zu den Herbstferien coronabedingt kein Sportunterricht in der Turnhalle stattfinden kann, nutzt die Schule die Freifläche als Spielfeld. Täglich findet dort Sportunterricht statt, wenn es das Wetter zulässt. Dass Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Tiere dort liegen lassen, hinterlässt Spuren – mal an der Sportkleidung, mal an den Schuhen. „Die Sportlehrer sind erbost“, sagt Neumayer.

Deshalb hat die Schule reagiert. Sie hat vier Schilder angefertigt, die auf der Rasenfläche platziert werden. Mit einem Symbol und dem Spruch „Hier spielen Kinder“ sollen die Hundebesitzer darauf aufmerksam gemacht werden, dass es sich um ein Spielfeld handelt. Schulleiter Johannes Neumayer hofft, dass sich die Situation dadurch schnell bessert.