Die Folgen der Corona-Pandemie sind an der Gangolfschule weiter zu spüren. Dass die Schüler auf dem Schulgelände eine Maske tragen und ständig Hände waschen müssen, fallen dabei nicht so schwer ins Gewicht. „Das ist völlige Routine geworden“, sagt die kommissarische Schulleiterin Nadine Otte . „Das klappt total gut und ist Alltag geworden.“ Mehr Auswirkungen hat, dass noch nicht alle Lehrer wieder unterrichten können.

„Wir haben vier Lehrer, die ihren Dienst noch nicht wieder aufgenommen haben“, sagt Otte. Die Grundschule hatte zuletzt schon eine Lehrerin aus der mobilen Vertretungsreserve zur Unterstützung erhalten. Seit dieser Woche entspannt sich die Situation noch ein klein wenig mehr. „Eine Kollegin mit einer halben Stelle wird von einer anderen Schule abgeordnet“, sagt Otte. „Das hilft uns enorm weiter.“

Keine Vorhersage möglich

Der Grundbedarf ist damit zwar noch nicht gedeckt. „Wir sind aber in der Lage, in allen Klassen die untere Stundentafel abzudecken“, sagt Nadine Otte. Das bedeutet, die Mindestanzahl an Stunden pro Jahrgang kann nun unterrichtet werden. Was an der Grundschule noch nicht wieder stattfinden kann, sind Förderunterricht, Deutsch als Zweitsprache für Kinder mit Migrationshintergrund und konfessionsgebundener Religionsunterricht für alle Schüler. Denn Religion wird weiter nur im Klassenverband unterrichtet.

Wie sich das weiterentwickelt, lässt sich nur schwer vorhersagen. Die Schulaufsicht hat die Vertretungslehrerin mit der halben Stelle zunächst nur bis zu den Herbstferien abgeordnet. „Wir hatten auch schon die ersten Krankheitsfälle im Kollegium“, sagt Nadine Otte. Es ist die Frage, wie die Gangolfschule das auffangen kann, wenn in den kommenden Wochen und Monaten mehrere Lehrer von der Grippewelle erwischt werden sollten. „Das Ziel aller ist es, die Klassen im Präsenzunterricht zu halten“, sagt Otte. „Wir wollen es möglichst vermeiden, Kinder in das Lernen auf Distanz schicken zu müssen.“

Bereits Bufdi-Stellen an den anderen Schulen

Zwar nicht als Unterstützung für pädagogische Aufgaben, aber als Hilfe für andere Anliegen im Vormittags- und Ganztagsbereich kann die Gangolfschule bald auf einen Bundesfreiwilligendienstleistenden (Bufdi) bauen. Der Rat hatte in seiner jüngsten Sitzung dafür votiert, die Stelle einzurichten. An der Wichernschule und der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule sind bereits Bufdi-Stellen besetzt.

An der Gangolfschule soll der Bufdi helfen, die Grundschulkinder zu betreuen. Dabei geht es um alles rund um die Mittagsverpflegung von der Organisation bis zum Aufpassen. Zum anderen soll der neue Bufdi bei der Organisation und Koordinierung der Angebote unterstützen und beim ordnungsgemäßen Ablauf der Betreuung helfen.