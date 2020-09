Es war eine Herausforderung, vor der der Arbeitskreis Faire Woche in diesem Jahr stand. Die Aktionswoche in Corona-Zeiten zu veranstalten – ist das überhaupt möglich? Diese Frage hatte der Arbeitskreis schon vor Wochen mit „Ja“ beantwortet. Aber wird es trotz all der Einschränkungen auch eine gelungene Faire Woche?