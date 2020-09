Jennifer Ikerts Weg in die evangelische Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge führte über den Fußball. Die 24-Jährige spielt beim TuS Altenberge und wurde dabei von Oliver Maaß angesprochen, ob sie nicht Interesse hätte, an der Jugendarbeit mitzuwirken. Maaß hat nicht nur eine Verbindung zum TuS, sondern ist auch Presbyter in der Gemeinde.