Aufregung an der Bahnhofstraße

Nordwalde -

Große Aufregung herrschte am Samstagabend an der Bahnhofstraße in Nordwalde. Dort sollte Rauch gesichtet worden sein, was sich im Nachhinein jedoch als Fehlmeldung herausstellte. War die Lage vorher unklar war, gab es ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten und Helfern, die jedoch nur einen Heimrauchmelder in einer Wohnung vorfanden, von dem ein Geräusch ausgegangenen war.