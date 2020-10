Einen ersten Eindruck vom neuen Bürgerzentrum könnten die Nordwalder in einigen Wochen erhalten. Denn vier Architekturbüros machen sich jetzt an die Arbeit, Skizzen von dem Gebäude zu erstellen. Im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Ratssitzung wählten die Kommunalpolitiker die Bieter für die Angebotsphase aus. Mit vier Architekten startet die Gemeinde in das Verfahren.