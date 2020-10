Polyharmonique ist zum vierten Mal zu Gast in Nordwalde

Nordwalde -

Das international renommierte Vokalensemble „polyharmonique“ ist wieder für ein Konzert in der St. Dionysius Kirche zu Gast. Die zwei Sängerinnen, vier Sänger und zwei Instrumentalisten musizieren am kommenden Donnerstag (29. Oktober) von 20 bis 21 Uhr bereits zum vierten Mal in Nordwalde.