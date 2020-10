Dem Traum ein Stück näher

Aus einem Traum wird Realität: Als Lazarus Sheini im vergangenen Herbst für drei Monate ein Praktikum in Nordwalde absolvierte, berichtete er bei der Fairen Woche von seinem Wunsch: eine eigene Werkstatt in Damongo, in der er mehrere Jugendliche aufnehmen kann, um sie als Elektriker auszubilden. Jetzt hat Sheini einen Bauplatz für seine Werkstatt gefunden und den Grundstein gelegt. Father Felix, der Gemeindepfarrer von St. Anne‘s, hat seinen Segen zu diesem Vorhaben gegeben, schreibt Waltraut Ruland vom Freundeskreis Ghana in einem Pressetext.

Bei seinem Praktikum bei der Firma Gustav Schulte Sutrum habe Lazarus Sheini wertvolle Erfahrungen gesammelt. Zum Abschied haben viele Nordwalder dem engagierten jungen Mann finanziell mit kleinen oder größeren Beträgen unter die Arme gegriffen.

Computerraum und Bücherei werden gebaut

Die geplante Werkstatt von Lazarus Sheini ist nicht das einzige Projekt, das Nordwalder im Norden Ghanas unterstützen. Bereits seit mehr als 28 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Pfarrgemeinde St. Dionysius und der Gemeinde St. Anne‘s in Damongo. Besonderen Stellenwert in der Partnerschaft nehmen Aufgaben der beruflichen oder schulischen Bildung ein.

Das Vorhaben, einen Computerraum und eine Bücherei auf dem Gelände der Pfarrei St. Annes`s zu errichten, ist einen großen Schritt weiter gekommen. Inzwischen ist der von der Eyerund-Stiftung, dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Freundeskreis Ghana unterstützte Bau fast fertig. Das Dach ist schon gedeckt.

Sachspenden werden nach Ghana geschickt

Als nächstes steht der Versand eines Containers mit Sachspenden aus Nordwalde und der weiteren Umgebung an. Ende November soll es losgehen. Mechanische Krankenbetten, zwei Röntgengeräte, Nähmaschinen, ausrangierte Schulmöbel und funktionstüchtige Laptops machen sich dann gut verpackt mit anderen nützlichen Dingen auf den Weg nach Ghana. „Sie werden dort sehnlichst erwartet, sichert doch eine Nähmaschine ein Familieneinkommen“, schreibt Ruland weiter. „Und funktionstüchtige Laptops sind jetzt in Zeiten der Pandemie sehr willkommen.“

In Ghana waren die Schulen coronabedingt ebenfalls geschlossen. Sie öffnen jetzt nach und nach mit den Abschlussklassen, um die Schüler auf ihre Prüfungen vorzubereiten. In Damongo sei die Zeit der Schulschließung mehr oder weniger gut überbrückt worden.

Gesichtsmasken im Weltladen erhältlich

Homeschooling fand auch über das Fernsehen oder Radio statt. Diese Medien stehen in der Stadt eher zur Verfügung als auf dem Land. „Jonas Bore vom Bildungskomitee in Damongo befürchtet deshalb, dass Schüler aus den ländlichen Regionen eher Rückschritte beim Lernen gemacht haben“, so Ruland. Auch die Hygienemaßnahmen gelte es, angesichts der Pandemie weiterhin einzuhalten. Dies sei in Ghana nicht anders als in Deutschland.