Mitarbeiter teilweise wieder im Homeoffice

In Nordwalde ist momentan lediglich eine Person mit dem Coronavirus infiziert, kreisweit steigen die Zahlen aber weiter. Die Gemeindeverwaltung reagiert auf die neue Situation mit verschiedenen Maßnahmen. Viele Mitarbeiter arbeiten ab Montag wieder zeitweise im Homeoffice, wie schon im Frühjahr. „Wir haben aus der ersten Welle gelernt“, sagt Bürgermeisterin Sonja Schemmann .

Die Mitarbeiter sind erneut in Gruppen eingeteilt worden. Es wird wieder ein Zwei-Schicht-System geben, die einen arbeiten zu Hause, die anderen an der Bisping­allee. Allerdings wird nicht mehr wöchentlich, sondern täglich gewechselt. Damit soll beispielsweise gewährleistet sein, dass Briefe, die in der Verwaltung eingehen, schnell bearbeitet werden. Wie schon im Frühjahr wird das Ordnungsamt zudem von Mitarbeitern aus anderen Fachbereichen verstärkt.

Kontrollen werden verstärkt

Wer in die Nebenstelle der Gemeindeverwaltung, in der unter anderem das Meldeamt, das Standesamt und das Sozialamt untergebracht sind, will, muss bereits seit Monaten vorab einen Termin dafür vereinbaren. Die Hauptstelle war zuletzt geöffnet, damit beispielsweise Bebauungspläne eingesehen werden konnten, und bleibt das auch. Allerdings müssen Besucher künftig ebenfalls vorab einen Termin mit den Mitarbeitern absprechen. Das ist per Telefon oder E-Mail möglich. Die Zentrale der Verwaltung ist unter Telefon 0 25 73 / 92 90 erreichbar.

Die Gemeinde wird auch wieder mehr kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie stichprobenartig überprüft, ob sich Personen an ihre angeordnete Quarantäne halten. Bislang halten sich offenbar viele Nordwalder an die Regeln – sei es im Einzelhandel, in Restaurants oder bei der Quarantäne. „Einen Fall gab es, wo wir durchgegriffen und zumindest ein Ordnungsgeld angedroht haben“, sagt Schemmann.

Am Montag haben sich die Bürgermeister aus dem Kreis Steinfurt noch einmal abgestimmt. Seit Dienstag gilt eine neue Allgemeinverfügung, in der Regeln für das Kreisgebiet festgehalten werden, die neben den bundesweiten Regeln gelten. Wie in anderen Kommunen des Kreises auch müssen Nordwalder am Bahnhof sowie an Bushaltestellen einen Mund-Nasen-Schutz tragen ebenso wie auf öffentlichen Parkplätzen mit mehr als zehn Stellflächen. Das betrifft etwa den Rathausvorplatz, den Parkplatz hinter dem Heimatmuseum oder an der Bis­pingallee.

„Wir bitten auch darum, dass auf den Parkplätzen vor den Einzelhandelsgeschäften mitgezogen wird“, sagt Sonja Schemmann. Auf dem Trendelkamp-Gelände ist das bereits der Fall. Darüber hinaus muss in den öffentlichen Bereichen vor Gastronomien ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

„Kleiner“ Krisenstab kommt zusammen

Nachdem der Krisenstab der Gemeinde im Frühjahr regelmäßig zusammenkam, war das zuletzt nicht nötig. Der „große“ Krisenstab, zu dem neben dem Verwaltungsvorstand der Feuerwehrleiter, Verwaltungsmitarbeiter aus dem Bauamt und für die Öffentlichkeitsarbeit gehören, hat noch nicht wieder getagt. Der „kleine“ Krisenstab, der aus dem Verwaltungsvorstand besteht, ist in dieser Woche zwei Mal zusammengekommen. „Auch wenn wir im Ort selbst noch keine eigentliche Krise haben, mussten wir uns abstimmen“, sagt Sonja Schemmann. Dabei ging es beispielsweise um das mobile Arbeiten der Verwaltungsmitarbeiter, aber auch den Winterdienst des Bauhofs.