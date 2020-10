„Die zweite Welle scheint massiver“

Der Kreis Steinfurt meldete am Donnerstagvormittag für Nordwalde die Zahl 0. In der Gemeinde ist aktuell keine Person mit dem Coronavirus infiziert. Dennoch hat die Pandemie natürlich Auswirkungen auf Nordwalde. Darüber sprach Redakteurin Vera Szybalski noch vor dem Coronagipfel von Bund und Ländern am Mittwoch mit Bürgermeisterin Sonja Schemmann .

Ist Nordwalde für die sich abzeichnende zweite Corona-Welle gerüstet?

Sonja Schemmann: Für alle Fälle gerüstet sein, kann keine Kommune und sind wir auch nicht. Man muss die Situationen immer unterschiedlich betrachten und dem Infektionsgeschehen anpassen. Es geht bei uns vor allem um den Schulbetrieb, dann das öffentliche Leben und die ganzen Kontrollen, die damit einhergehen und durchzuführen sind. Die werden wir vielleicht sogar noch verstärkter machen, weil es um den Gesundheitsschutz aller Bevölkerungsgruppen geht. Mir scheint diese zweite Welle, wenn man sie so bezeichnen kann, massiver zu sein als die erste Welle, die wir im Frühsommer überstanden haben.

Wo erwarten Sie die größten Einschränkungen für die Nordwalder?

Schemmann: Vermutlich in dem Besuch von Gaststätten und gefühlt bei privaten Feiern. Dort können wir aber nicht eingreifen. Zwar wird in der letzten Corona-Schutzverordnung endlich etwas zu privaten Feiern gesagt. Das sind aber nur Empfehlungen, den privaten Bereich können wir nicht kontrollieren. Vorher gab es das gar nicht, da waren private Veranstaltungen komplett ausgenommen. Jetzt wird darauf hingewiesen, dass alles, was für den öffentlichen Bereich gilt, doch bitte auch im privaten Rahmen übernommen werden soll.

In welchen Bereichen wird die Gemeinde vor allem kontrollieren?

Schemmann: Was jetzt neu ist, sind die Kontrollen in den Restaurant-Betrieben. Da wird ein Schwerpunkt der Kontrollen sein. Und auch in den Einzelhandelsgeschäften, wie es schon zu Beginn der ersten Welle war. Das werden wir jetzt wiederholen. Es geht auch immer darum, mal zu fragen, wie es denn läuft. Gibt es noch Unterstützungsbedarf? Oder Fragen, die wir vielleicht nicht direkt beantworten, aber weitergeben können – zum einen an den Krisenstab des Kreises Steinfurt, zum anderen aber auch an eine Ansprechstelle beim Land. Dort können wir darauf hinweisen, dass eine Vorgabe vielleicht noch mal geklärt oder nachgeschärft werden sollte.

Gibt es bei den Betrieben vor Ort noch viele offene Fragen?

Schemmann: Im Einzelhandel selber hat sich vieles geklärt. Es gibt aber jetzt beispielsweise die Situation, dass in der Allgemeinverfügung des Kreises festgelegt ist, dass auf Stellflächen mit mehr als zehn Parkplätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. Das gilt natürlich nicht für die Parkplätze der Einzelhändler, das sind private Flächen. Da fragen wir bei den Einzelhändlern nach, wie sie damit umgehen und bitten sie, Hinweisschilder anzubringen, damit das einheitlich geregelt ist. Bürger werden sonst auch verunsichert. Und nichts ist schlimmer als Verunsicherung ohne Aufklärung. Ruhe zu bewahren und mit dem, was wir im Frühjahr in der ersten Welle gelernt haben, verantwortungsvoll umgehen – das hilft uns aus meiner Sicht am meisten, auch diese Welle gut und gesund zu überstehen.

Die Pandemie wirkt sich auf die Finanzen der Kommunen aus. Die Gemeinde plant, 2021 die Haushaltssicherung zu verlassen. Ist das zu schaffen?

Schemmann: Es sieht ganz so aus. Wenn der Rat den geringfügig positiven Jahresabschluss 2019 bestätigt, steigt die Ausgleichsrücklage auf 2,39 Millionen Euro. Das Jahr 2020 hatten wir ja schon positiv geplant. Selbst wenn der Haushalt 2021 ein negatives Ergebnis ausweisen würde, wären wir aus der Haushaltssicherung, da dieser fiktiv durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte.

Gibt es im Schulbetrieb noch Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, um den Schutz vor Infektionen zu erhöhen?

Schemmann: Das ist ein großes Thema. Wir haben das Glück, dass unsere Schulen mit Fenstern ausgestattet sind, die man öffnen kann. Zum Teil sind auch neue Fenster in den Räumen, die sind in der Regel abschließbar. Die kann man auf Kipp stellen, aber nicht so einfach ganz öffnen. Einzelne Griffe auszutauschen, wäre vielleicht eine kleine Stellschraube, an der man drehen könnte. Bei Nutzung der Sporthalle der Gangolfschule müssen die Fenster und mindestens eine Tür offen gestellt werden, da erst noch die Lüftungsanlage ausgetauscht werden soll. Dafür laufen die Vorbereitungen. Wir sind im Gespräch mit der Schulleitung, um zu sehen, wie Sportunterricht stattfinden kann und/oder welche Alternativen es gibt. Im Winter sind Alternativen wirklich schwierig. Was ansonsten an Vorgaben vom Ministerium kommt, ist immer sehr kurzfristig. Wir wären gerne besser vorbereitet. Das geht den Schulen so, uns als Schulträger auch.

Gibt es Wünsche von den Schulen?

Schemmann: Was die Ausstattung mit Luftreinigungsfilteranlagen angeht, gab es vonseiten des Landes eine Abfrage, ob in den Schulen gelüftet werden kann. Unsere Klassenräume lassen sich lüften, also würden unsere Schulen auch keine Unterstützung für Luftreinigungsfilter bekommen. Es gibt noch ein Bundesprogramm, mit dem aber keine Neuanschaffungen gefördert, sondern nur bestehende Anlagen aufgewertet werden, diese haben wir nicht. Größter Wunsch der Schulen ist die schnellstmögliche Ausstattung mit digitalen Endgeräten für Schüler und die Lehrerschaft.

Die Corona-Pandemie zwingt die Menschen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Einige arbeiten mittlerweile von dort aus. Dafür wird mehr Platz im Eigenheim benötigt. Plant die Gemeinde, darauf zu reagieren und künftig vielleicht größere Grundstücke anzubieten?

Schemmann: Das haben wir ganz unabhängig von Corona schon bei der Vermarktung des alten Sportplatzes gesehen: Die größeren Grundstücke waren eher nachgefragt als die kleineren. Wir haben sogar teilweise aus Grundstücken, bei denen eine Doppelhausbebauung vorgesehen war, ein Wohngrundstück gemacht. Beim Baugebiet Sieverts Kamp haben wir dem sofort Rechnung getragen. In den neuen Wohngebieten, die wir planen, wird das ähnlich sein. Ganz kleine Grundstücke werden wir nicht anbieten. Das hat noch einen zweiten Grund: Bei uns können die Grundstücke nur zu 30 Prozent bebaut werden, deshalb bieten wir von vornherein etwas größere Grundstücke an.