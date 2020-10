Ergreifendes Konzert von „Polyharmonique“ in der Pfarrkirche

Nordwalde -

Das Vokalensemble „Polyharmonique“ sang am Donnerstagabend in der in der St.-Dionysius-Pfarrkirche aus Werken von Heinrich Schütz, Tobias Michael, Andreas Hammerschmidt und Johann Sebastian Bach. Alles vokale Kostbarkeiten mitteldeutscher Vokalmusik des 17. Jahrhunderts.