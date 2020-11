Seit dem Rücktritt von Jonas Hülskötter im April war der Vorsitz der CDU Nordwalde vakant. Bei einer Mitgliederversammlung hat der Ortsverband nun eine neue Vorsitzende gewählt: Maren Bals führt die Nordwalder Christdemokraten an. Jürgen Abeler und Mechthild Voß-Stemping wurden als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt.

Die Versammlung hatte die CDU in der vergangenen Woche unter strenger Einhaltung der Hygieneverordnung und der Abstandsregeln durchgeführt, schreiben die Christdemokraten in einer Pressemitteilung. Kurz vor den erneuten Einschränkungen zum Kampf gegen das Coronavirus hatte der Ortsverband einen neuen Vorstand und Delegierte gewählt.

Gekürzte Tagesordnung

Die kommissarische Vorsitzende Mechthild Voß-Stemping hatte die Mitglieder begrüßt und aufgrund der Corona-Situation über eine gekürzte Tagesordnung abstimmen lassen. „Somit entfielen an dem Abend der Bericht von ihr als Vorsitzende und der Kassierer gab in nur zwei Sätzen die Ausgaben in 2020 bekannt“, schreibt die CDU weiter.

Der Versammlungsabend sei von Wahlen dominiert gewesen. Hier habe der Vorstand im Vorfeld gute Arbeit geleistet und es konnten für alle Posten Vorschläge an die Versammlung getragen werden. Somit war ein zügiger Ablauf gewährleistet.

Junges motiviertes Team

„Der Vorstand bleibt in seiner Größe wie auch in den vergangenen Jahren mit den fünf Personen des geschäftsführenden Vorstands, den fünf Beisitzern und den kooptierten Mitgliedern ein gutes Team“, teilen die Christdemokraten weiter mit.

Neben Maren Bals als Vorsitzende und Jürgen Abeler sowie Mechthild Voß-Stemping als ihren Stellvertretern bestätigten die Mitglieder Helmut Feld im Amt des Kassierers. Zum neuen Schriftführer wählte die Versammlung Daniel Borgmeier.

Bei den Beisitzern freuen sich die Nordwalder Christdemokraten über ein junges motiviertes Team, das aus Sven Hülskötter, Lisa Gerlach, Hannah Berning, Katharina Abeler und Rene Otte besteht.