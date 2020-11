Nordwalde -

Von Vera Szybalski

Die Abreisen in diesem Jahr kann Nicole Mombauer fast an einer Hand abzählen. Die Corona-Pandemie hat die Tourismus-Branche schwer getroffen. Und es ist nicht die erste Krise in den vergangenen Jahren. Das hat Folgen: Nach mehr als 60 Jahren hat Schäpers Kiepenkerl Reisen sein Reisebüro geschlossen.