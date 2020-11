Neuer Treffpunkt für Busse

Wer von Burgsteinfurt nach Greven möchte und dafür den Bus über Nordwalde nimmt, steigt künftig nicht mehr am ZOB um. Bis sich die Busse an einem anderen Ort treffen, wird es aber noch einige Monate dauern.

Ein Wendepunkt an der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und eine zentrale Haltestelle im Dorf sollen künftig den Busbahnhof ersetzen. Dass der Bustreff an der Emsdettener Straße entsteht, ist mittlerweile unübersehbar. Vor der Gesamtschule ist eine große Baustelle. Eine Ampel regelt den Verkehr auf der Emsdettener Straße. Derzeit erfolgen die Tiefbaumaßnahmen. Ein 100 Meter langer Regenwasserkanal und ein 80 Meter langer Schmutzwasserkanal werden ausgetauscht, bevor mit dem Bau des neuen Bustreffs begonnen wird.

Wo sich früher Pflanzen, ein Fußgängerweg und Parkplätze befunden haben, entsteht ein langer Bushaltestellenkap. Die Busse der Linie R 73 aus Burgsteinfurt und Münster halten dort künftig parallel zur Straße. Die Linie 172 hält auf der Schulbusspur. Einen Namen für die neue Haltestelle gibt es bereits: „Bustreff Gesamtschule“. Auf der Mittelinsel und vor der Schule stehen Buswartehäuschen. Es wird auch Platz geben, um Fahrräder abzustellen. In der letzten Woche der Herbstferien sind die Arbeiten gestartet. Wenn die Kanäle ausgetauscht worden sind, werden der Gehweg auf der Schulseite und die Mittelinsel angelegt. Zum Schluss wird alles asphaltiert. „Wenn alles gut läuft, sind wir im April fertig“, sagt Andre Göcke vom Tiefbauamt der Verwaltung. Dafür muss das Wetter im Winter mitspielen. Bereits im Laufe der nächsten Woche soll die Ampel auf der Emsdettener Straße wieder abgebaut werden.

Die Gemeinde rechnet mit Kosten von rund 850 000 Euro. Vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe erhält Nordwalde circa 650 000 Euro Fördergelder. Wann genau die Busse nicht mehr den ZOB, sondern den neuen Bustreff ansteuern, kann die Gemeinde noch nicht sagen.

Nur so viel: Der ZOB soll im kommenden Jahr aufgegeben werden. Wo genau die neue zentrale Haltestelle im Ortskern entsteht, ist noch nicht entschieden. Die Bauarbeiten vor der KvG-Gesamtschule haben Auswirkungen für die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zur Schule kommen. Rund 450 Schüler steigen normalerweise an der Haltestelle „Gesamtschule“ ein. Weil das momentan nicht möglich ist, wird von etwa der Hälfte der Schüler der ZOB als Einstiegs- und Ausstiegshaltestelle genutzt. Die andere Hälfte steigt an einer Ersatzhaltestelle auf der Hoppenstiege ein.

Dafür hat die Gemeinde den öffentlichen Parkplatz an der Pröbstingstraße / Ecke Hoppenstiege teilweise gesperrt. Probleme gibt es derzeit nicht, sagt Verwaltungsmitarbeiter Uwe Schmitz: „Die Bus-Paten haben das im Griff.“