„Wir müssen die geplante und bereits mit Plakaten beworbene Aktion zu St. Martin am 11. November aufgrund der jetzt geltenden Bestimmungen absagen“, schreibt die katholische Pfarrgemeinde in ihrer Pressemitteilung.

Ein dreiköpfiges Team hatte sich bereits vor Wochen Gedanken darum gemacht, wie eine Alternative zu einem Martinszug aussehen könnte. „Es ist wichtig, die Geschichte von St. Martin den Kindern näher zu bringen“, so Pastoralreferent Jonas Born . Und so hat das Seelsorgeteam zusammen mit Lisa Lenfort vom Kirchenvorstand die Idee geboren, mit insgesamt neun Stationen in der Kirche die Geschichte, um den Heiligen Martin in Szene zu setzen.

Auf Staffeleien sollten Bilder mit kurzen Beschreibungen ausgestellt werden, die in einem Rundgang die wichtigsten Stationen im Leben des beliebten Bischofs zeigen. Das alles in einer abgedunkelten Kirche, Martinslieder über Lautsprecher, und am Ausgang sollte es dann die Martinsgans als Hefegebäck für die Kinder geben. Das Hygienekonzept mit Ordnern vor und in der Kirche über den gesamten Zeitraum hätten Abstände und sonstige notwendige Bestimmungen garantiert, die die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmenden Kindern und Familien im Blick haben. Pfarrer Schulte Eistrup ist jedoch gezwungen, das Projekt abzusagen: „Das pastorale Projekt ist der Idee nach zu nahe an einer Ausstellung, die für den November leider untersagt sind.“

Obgleich die Mühe nicht vergebens war, da die Materialien auch im nächsten Jahr zum Einsatz kommen können und bereits in diesem Jahr Kindergärten und den Grundschulen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden können. Und in der kommenden Woche werden ausgesuchte Stationen in der Kirche aufgestellt, so dass die Kirchenbesucher diese anschauen können.