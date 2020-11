„Leinen los“ war das Motto der Firmung in der Pfarrgemeinde St. Dionysius am vergangenen Wochenende. 39 Jugendliche haben in der Pfarrkirche das Sakrament der Firmung von Weihbischof Dr. Christoph Hegge empfangen. „Angemeldet waren 42 – aufgrund eines Corona-Falls in der Schule durften drei Jugendliche leider nicht an dem Gottesdienst teilnehmen“, schreibt die Pfarrgemeinde St. Dionysius in einer Pressemitteilung. „Für diese wird nun vom Pfarrer und dem engagierten Katechetenteam eine gangbare Lösung und ein neuer Termin in den kommenden Wochen gesucht.“

Damit jeder Firmling mit noch (maximal) fünf weiteren Personen die Firmung in der Kirche feiern konnte, mussten zwei Gottesdienste angeboten werden. Das Küsterteam sorgte bereits im Vorfeld mit vielen Überlegungen dafür, dass alle Beteiligten mit einem guten und sicheren Gefühl an der Messe teilnehmen konnten, schreibt die Pfarrgemeinde weiter. Ein Chor unter Leitung von Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst begleitete beide Gottesdienste und unterstrich auch musikalisch den festlichen Charakter der Sakramentenspendung durch den Weihbischof.

„Die Firmvorbereitung ist anders gelaufen, als wir uns das alle gedacht haben“, hieß es in der Begrüßung des Weihbischofs durch die Jugendlichen. Auch wenn Maskenpflicht während des gesamten Gottesdienstes, weniger Gruppenstunden im Zuge der Firmvorbereitung und weitere Hygienebestimmungen stets präsent waren, so ändere dies doch nichts an der Botschaft Gottes, sagte Weihbischof Hegge in seiner Predigt: „Ihr alle seid Töchter und Söhne Gottes. Ihr seid alle wertvoll, auch mit euren Ecken und Kanten. Ob ihr viel glaubt oder auch weniger. Gott muss keine Maske tragen, überwindet die Distanz und ist euch nahe.“