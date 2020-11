Raus aus der Haushaltssicherung

Die Gemeinde Nordwalde kann zum Ende des Jahres die Haushaltssicherung verlassen. Sie rechnet zwar 2021 mit einem Minus von 24 300 Euro, das durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aber ausgeglichen werden kann. „Damit gilt unser Haushalt 2021 als fiktiv ausgeglichen“, sagte Bürgermeisterin Sonja Schemmann bei der Einbringung des Etatentwurfs im Rat am Dienstagabend.

Nordwalde ist seit Jahren in der Haushaltssicherung, war also zum Sparen angehalten. Die Gemeinde hat die Ausgleichsrücklage in den vergangenen Jahren auffüllen können. Ende des Jahres beträgt sie 2,39 Millionen Euro. „Die erfreulicherweise eingefahrenen Überschüsse aus den Jahresabschlüssen der letzten Jahre gemeinsam mit den positiven Planzahlen des Haushaltsjahres 2020 führen dazu, dass wir jetzt die Haushaltssicherung verlassen“, sagte Sonja Schemmann.

Die fetten Jahre sind vorbei

Ob Nordwalde in den kommenden Jahren wieder in die Haushaltssicherung rutscht, ist offen. Für 2022 rechnet die Gemeinde derzeit mit einem Defizit im Jahresabschluss, 2023 und 2024 jeweils mit einem Plus. „Ob wir dauerhaft kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen, ist abhängig davon, wie ernst es dem Bund und dem Land ist, dass die Kommunen finanziell unbeschadet aus der jetzigen Situation kommen“, sagte Schemmann. „Sicher sind die fetten Jahre vorbei.“ Dennoch sei es wichtig, dass die kommunalen Investitionen auf einem stabilen Niveau bleiben.

Den Haushaltsplan für 2021 aufzustellen, sei eine „besondere Herausforderung“ gewesen. „Diese weltweite Pandemie-Lage hat doch etliches durcheinandergebracht“, sagte die Bürgermeisterin. Die Gemeinde plant mit Einnahmen von 19,77 Millionen Euro und Ausgaben von 20,47 Millionen Euro.

Eckdaten aus dem Etatentwurf Erträge: 19,77 Mio. Euro (Ansatz 2020: 19,64 Mio. Euro)

Aufwendungen: 20,47 Mio. Euro (2020: 19,43 Mio. Euro)

Jahresfehlbetrag: 24 300 Euro (Jahresüberschuss im Ansatz 2020: 120 580 Euro)

Investitionen: 6,55 Mio. Euro (2020: 6,64 Mio. Euro)

Schlüsselzuweisungen: 3,35 Mio. Euro (2020: 2,86 Mio. Euro)

Jugendamtsumlage: 3,53 Mio. Euro (2020: 3,08 Mio. Euro)

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten: 9,95 Mio. Euro (2020: 9,17 Mio. Euro)

Kassenkredite: 3,50 Mio. Euro (2020: 3,74 Mio. Euro) ...

Dass sie nur mit einem Minus von 24 300 Euro rechnet, liegt an einem neuen Gesetz in Nordrhein-Westfalen. Das erlaubt es Kommunen einmalig, coronabedingte Defizite und Mehrausgaben als außerordentliche Erträge beziehungsweise Aufwendungen aufzunehmen. Im Nordwalder Haushalt handelt es sich dabei um ein Defizit von 672 600 Euro. Mit 514 000 erwartet die Gemeinde den größten Teil der Mindererträge bei der Einkommenssteuer.

Bei den Gewerbesteuererträgen rechnet die Gemeinde mit 100 000 Euro weniger als in 2020. „Sie kennen unsere vorsichtigen Planungen bei der Aufstellung der Haushalte“, sagte Schemmann mit Blick auf die Gewerbesteuereinnahmen. In den vergangenen Jahren lagen die Ergebnisse immer deutlich über vier Millionen Euro. „Derzeit sind wir in diesem Jahr bei einem Stand von 3,8 Millionen Euro.“

Investitionen in Höhe von 6,55 Millionen Euro

Bei den Ausgaben kalkuliert die Gemeinde mit größeren Belastungen bei der Jugendamtsumlage als in diesem Jahr. Diese zählt wie die Kreisumlage zu den 45 Prozent der Ausgaben, bei denen es sich um Transferaufwendungen handelt, die also von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können. Anders sieht es bei der Unterhaltung des Vermögens aus, für die Nordwalde in 2021 rund 645 000 Euro mehr Geld in die Hand nehmen möchte als in diesem Jahr.

Die Gemeinde will für 6,55 Millionen Euro investieren. Dafür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von circa 2,2 Millionen Euro notwendig. Zu den größten Vorhaben zählt der Bau des Bürgerzentrums, für den 1,2 Millionen Euro in 2021 angesetzt sind. Außerdem will die Gemeinde in den Neubau und die Unterhaltung von Straßen, den Ankauf von Industrie- und Gewerbeflächen, den Neubau einer Asylbewerberunterkunft und das Projekt Auenpark investieren.

Wichtige Investitionen Neubau des Bürgerzentrums: 1,20 Millionen Euro Breitbandausbau im Außenbereich: 1,06 Millionen Euro (Förderung: 100 Prozent) Erwerb von Industrie- und Gewerbeflächen: 1,01 Millionen Euro Neubau einer Asylbewerberunterkunft zwischen Bahnhofstraße und Langenkamp: 690 000 Euro Projekt Auenpark: 470 000 Euro Ausbau der Ladestraße: 450 000 Euro Mobilstation am Bahnhof: 190 000 Euro Erneuerung einer Brücke im Suttorf: 150 000 Euro Investive Unterhaltung der Straßen im Außenbereich: 110 000 Euro Endausbau der Straße An den Bahngleisen: 80 000 Euro Endausbau Östlich Sieverts Kamp: 60 000 Euro Investitionen für den Bauhof (unter anderem ein Ersatz als Pritschen-Fahrzeug): 59 000 Euro ...

Angesichts der Kreditaufnahme appellierte Schemmann an die Ratsmitglieder, bei den Haushaltsberatungen die einzelnen Maßnahmen kritisch zu betrachten, ob diese vielleicht um ein oder zwei Jahre geschoben werden könnten.

Die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer sollen nicht erhöht werden. „Wenn auch die Haushaltslage eher schwierig zu beurteilen ist, haben wir den Haushaltsplan 2021 ohne eine Steuererhöhung aufgestellt“, sagte Schemmann.„Eine Erhöhung der Steuern in der jetzigen Situation würde bei den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen zu einer weiteren Verunsicherung führen. Das möchten wir ausdrücklich nicht. Viel eher ist jetzt Verlässlichkeit in der Politik gefragt.“