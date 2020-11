Entschleunigen vor der Haustür

Spazieren oder Wandern unter Beachtung der sogenannten AHA-Regel ist die Neuentdeckung der Corona-Zeit. Noch besser ist es, wenn das Wandern vor der eigenen Haustür ermöglicht wird. In Nordwalde gibt es nun eine neue ausgeschilderte Wanderroute, den „Kirchpättchen-Rundweg“, kündigt die Gemeinde in einer Pressemitteilung an. Dieser Wanderweg ist Teil des „Leader-Projekt Steinfurter Land Tourismus, zu dem auch die Gemeinde Nordwalde gehört.

Vom Bispinghof aus führt diese Route entlang von „Kirchpättchen“ – das ursprüngliche Wegenetz einer jeden Gemeinde im Münsterland – durch die Nordwalder Bauerschaften Suttorf, Westerode und der Kirchbauerschaft wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Länge des Rundgangs beträgt rund 15 Kilometer und kann natürlich auch mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Auf dem abwechslungsreichen Weg befinden sich die Kräuterfrau, der Artenschutzturm sowie die Schäferei Reckfort. „Die Ausschilderung wurde vom Heimatverein Nordwalde vorgenommen. Dafür bedankt sich die Gemeinde Nordwalde noch einmal herzlich und freut sich über die angenehme Zusammenarbeit und das Engagement des Heimatvereins“, betont Sabine Pelken, Mitarbeiterin der Gemeinde Nordwalde und zuständig für den Tourismusbereich. Der Flyer für den Kirchpättchen-Rundweg liegt in der Gemeindeverwaltung, Bispingallee 44, aus und kann auch von der Homepage der Gemeinde Nordwalde heruntergeladen werden. Außerdem ist die Sammelbroschüre „Zu Fuß unterwegs im Steinfurter Land“, in der zwölf ausgeschilderte Spazierwanderwege rund um die Kreisstadt Steinfurt vorgestellt werden, in der Gemeindeverwaltung zu erhalten.

Rundwege zwischen drei und 15 Kilometern Länge bieten verschiedenartige Angebote, die Orte und Naturlandschaften im Steinfurter Land zu entdecken. Diese Touren sind im Rahmen des Leader-Projekts Steinfurter Land Tourismus im Zusammenhang mit den beteiligten Kommunen – zu denen auch die Gemeinde Nordwalde gehört – und den örtlichen Heimatvereinen entwickelt worden.