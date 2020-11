Trotz Corona-Hemmnissen – das Rote Kreuz in Nordwalde hat eine weitere geprüfte Sanitäterin in seinen Reihen. „Mit Stolz konnte am Sonntag die Rotkreuzleitung ihrer Kameradin Ann-Christin Thiemann zur bestandenen Sanitäterprüfung gratulieren“, schreibt das Nordwalder DRK in einer Pressemitteilung.

Die Sanitäter-Ausbildung des Deutschen Roten Kreuzes umfasst einen Lehrgang von 60 Stunden und schließt mit einer Prüfung ab. Ann-Christin Thiemann hat den Ausbildungsgang seit Februar durchlaufen und am vergangenen Sonntag schließlich erfolgreich ihre Prüfung absolviert.

Hygienekonzept für den Lehrgang

„Eigentlich geht die Ausbildung schneller“, so Rotkreuzleiter Christian Schlossarek. Coronabedingt hatte jedoch der ursprüngliche Zeitplan nicht gehalten werden können. Vielmehr hatte der DRK-Kreisverband Steinfurt als ausbildende Stelle erst ein Hygienekonzept für den Lehrgang entwickeln müssen. Das Hygienekonzept machte es dann möglich, die Ausbildung in zwei kleinen Teams ohne Infektionsrisiko fortzusetzen, teilt das DRK weiter mit.

„Wir sind froh, dass wir eine neue Sanitäterin in unseren Reihen haben“, freut sich Christian Schlossarek, der dies zum Anlass nimmt, auch andere junge oder auch ältere Menschen zur aktiven Mitwirkung im Roten Kreuz einzuladen. „Wir haben für viele Interessen eine passende Aufgabe.“