„Es ist jetzt der dritte Termin hier in der KvG-Schule seit Ausbruch der Pandemie. Das einzige, was wir logistisch verändert haben, ist, dass wir einen Ein- und einen Ausgang haben“, wies Elke Borgmeier , Blutspendebeauftragte des DRK-Ortsvereins Nordwalde, am Freitagabend auf das einbahnstraßenähnliche Leitungssystem und die besondere Eignung des KvG-Forums für einen Blutspendetermin auch in Corona-Zeiten hin.

Ansonsten standen wie sonst auch sieben Entnahme- und acht Ruheliegen mit ausreichendem Abstand dort bereit. „Der größte Unterschied für die Blutspender ist nicht die Maskenpflicht, sondern dass der Imbiss nach der Spende wegfällt“, meinte Elke Borgmeier. „Vor Corona haben die Blutspender noch nett im KvG-Forum zusammengesessen und ein Pläuschchen gehalten. Das ist seit Frühjahr nicht mehr möglich. Dafür gibt’s am Ende zur Stärkung ein Lunchpaket zum Mitnehmen“, ergänzte die Blutspendebeauftragte.

Weil sich nahezu alle Blutspender über die kostenlose DRK-Blutspende-App angemeldet hatten, gab es keine langen Warteschlangen. Deswegen konnte das DRK sehr genau einschätzen, wie viele Personen zur Blutspende am Freitag und Sonntag kommen würden. „Natürlich kann es passieren, dass der ein oder andere nicht kommt, weil er kurzfristig krank geworden oder etwas anderes dazwischen gekommen ist“, unterstrich Elke Borgmeier.

Zunächst wurde am Eingang der Name abgehakt und die Temperatur gemessen. Wenn die Stirn aufgrund der Außentemperatur zu kalt war, hielt einer der vier Mitarbeiter des Nordwalder DRK-Ortsvereins das Fieberthermometer an den Hals. Dann ging es zum Registrierungstisch, auf dem große Spuckschutzwände standen. Dort wurden die Daten in den Computer eingegeben und ein Fragebogen ausgehändigt. Zum Ausfüllen standen ausreichend Tische zur Verfügung, die weit auseinander platziert waren. Vor der Blutentnahme stand die genaue Voruntersuchung eines Arztes des DRK-Blutspendedienstes West aus Münster an. Anschließend wurden wie immer Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft.

Nach der Blutentnahme und einer kurzen Erholungsphase ging es zum Ausgang. Dort stand Andreas Brey vom DRK-Ortsverein und händigte das Lunchpaket aus. Ewald Pferdekamp aus Nordwalde spendete Blut zum vierten Mal unter Corona-Bedingungen: „Ich war jetzt während der Pandemie zweimal in Nordwalde und jeweils einmal in Altenberge und Münster Blut spenden. Ich wollte unbedingt meine 25 Mal voll haben“, sagte der passionierte Handball-Schiedsrichter und lobte das Registrierungsverfahren: „Weil sich jeder anmelden muss, gibt es keine Wartezeiten. In normalen Zeiten kommt es vor, dass man 20 Minuten bis eine halbe Stunde warten muss.“