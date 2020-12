Seit dem gestrigen Dienstag haben die Volksbankfilialen in Altenberge und Nordwalde eine neue Leiterin: Zum 1. Dezember hat Sandra Schmiedel die Position übernommen. Die 38-Jährige ist bereits seit mehr als 20 Jahren für die Volksbank tätig, teilt das Geldinstitut in einer Pressemitteilung mit. Der bisherige Filialleiter Jens Hauptmeier bleibt der Volksbank Münsterland Nord erhalten. Er wechselt in den Firmenkundenbereich als neuer Firmenkundenbetreuer mit dem Schwerpunkt Nordwalde.

Sandra Schmiedel begann im August 2000 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der damaligen Ibbenbürener Volksbank. Nach erfolgreichem Abschluss bildete sie sich 2005 zur geprüften Bankfachwirtin (IHK) weiter. An der Frankfurt School of Finance & Management absolvierte sie 2007 ein Studium zur Bankbetriebswirtin. In dieser Zeit arbeitete Sandra Schmiedel als Privatkundenberaterin in der Geschäftsstelle Mettingen. Hier übernahm sie 2008 die stellvertretende Leitung der Filiale. Im Oktober 2013 wechselte Schmiedel in die Hauptgeschäftsstelle Emsdetten und leitete diese bis Dezember 2018. Seit Januar 2019 ist sie Filialleiterin der Geschäftsstelle Hopsten.

Symbolische Schlüsselübergabe

„Durch ihre erfolgreiche Tätigkeit und diverse Seminare, Kompetenznachweise und Weiterbildungen hat sie sich mit Zielstrebigkeit und Fachwissen für die Position als Filialleiterin für Altenberge und Nordwalde empfohlen“, schreibt die Volksbank in ihrer Pressemitteilung weiter. Mit einem symbolischen Schlüssel übergab Jens Hauptmeier die Verantwortung für die zukünftige personelle Leitung der Kundenberater-Teams an Sandra Schmiedel.

Selbstverständlich wird sie auch Ansprechperson für die Kunden vor Ort sein, versichert die Volksbank. Auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den Kunden und Kollegen freue sich Sandra Schmiedel sehr. Der Regionaldirektor Andreas Hartmann und der Regionalleiter Andreas Kögler wünschten beiden Mitarbeitern für die neuen Aufgaben viel Erfolg.