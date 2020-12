Wenn Klassen coronabedingt zu Hause unterrichtet werden müssen, ist das künftig besser möglich. Denn die drei Nordwalder Schulen haben in dieser Woche die ersten iPads geliefert bekommen. Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule hat 50 Stück, die beiden Grundschulen jeweils 20 Stück erhalten. Es folgt noch eine zweite Auslieferung, die weitere 90 iPads für die Schulen bereit hält.

Diese Geräte sind für Schülerinnen und Schüler gedacht, die zu Hause keine oder nicht ausreichend Laptops, Tablets oder Computer haben. Wenn eine Familie mit drei schulpflichtigen Kindern nur einen Computer hat, können daran nicht alle zeitgleich am Unterricht teilnehmen. „Es geht darum, die Schüler zu versorgen, die keine Möglichkeit haben, ins Internet zu kommen“, sagt Doris Böckenfeld , Leiterin des Fachbereichs Zentrale Dienste.

Die Gemeinde schafft insgesamt 180 iPads aus dem Soforthilfeprogramm von Bund und Land an. Die Gesamtkosten betragen rund 72 000 Euro, von denen die Gemeinde Nordwalde zehn Prozent übernehmen muss.

Schule und Förderverein kaufen 60 iPads

Die 50 reichen noch nicht aus, um alle Schüler der KvG-Gesamtschule mit einem iPad auszustatten, die eines brauchen. Wenn nicht alle, sondern nur einzelne Klassen in Quarantäne sind, sind aber genügend Tablets vorhanden, um die Schüler zu Hause zu unterrichten. Zudem hat die Schule selbst noch 30 iPads aus ihrem Budget angeschafft und der Förderverein der Gesamtschule hat noch mal ebenso viele geordert, die den Schülern bald zur Verfügung stehen sollen.

Mit den Tablets, aber auch mit der Ausstattung mit digitalen Geräten in den Klassenräumen sei schon viel in Sachen Digitalisierung erreicht, sagte die stellvertretende Schulleiterin Sabine Pieper-Nathaus am Donnerstagabend im Schul-, Sozial- Kultur- und Sportausschuss: „Wir haben wirklich einen Quantensprung gemacht, was das angeht.“

Geräte für Lehrer kommen noch

An der Gangolfschule reichen die 20 iPads aus, um alle Kinder mit Bedarf mit einem Gerät zu versorgen, selbst wenn alle Klassen zu Hause unterrichtet werden müssen. An der Wichernschule sieht das ein bisschen anders aus. Es fehlen noch einige Tablets. Das soll zunächst dadurch aufgefangen werden, dass sich beispielsweise Geschwisterkinder ein iPad teilen.

Die Tablets bleiben Eigentum der Gemeinde. Mit den Schülern beziehungsweise den Eltern wird ein Nutzungsvertrag abgeschlossen. Andere Apps zum Spielen oder ähnliches herunterladen, ist bei den iPads nicht so einfach möglich. „Die sind stark eingeschränkt, was die Nutzung angeht“, sagt Doris Böckenfeld. Die IT-Abteilung der Gemeinde hat die iPads registriert, eingerichtet und programmiert.

Ein weiteres Förderprogramm ermöglicht es der Gemeinde, mobile Endgeräte für die Lehrerinnen und Lehrer der drei Schulen zu ordern. Die Laptops und iPads sind bestellt. Doris Böckenfeld rechnet aber damit, dass sie erst im nächsten Jahr ankommen.