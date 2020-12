Das Gute macht keine Pause: Nächstes Jahr sollen wieder Königinnen und Könige getreu dem Motto „Kindern Halt geben – In der Ukraine und weltweit“ zum Jahreswechsel durchs ganze Land ziehen. Auch in den Straßen von Nordwalde werden die Kinder als Sternsinger die Friedensbotschaft und den Segen zu den Menschen bringen. Das ist zumindest der Plan.

Die Organisatoren sind aufgrund von Corona verschiedenen Herausforderungen ausgesetzt und haben doch immer das Ziel, die Aktion durchzuführen, teilen sie in einer Pressemitteilung mit. Dabei würden sie eng mit der Pfarrgemeinde St. Dionysius und dem Kindermissionswerk zusammenarbeiten. „Verschiedene Pläne wurden immer wieder geändert und angepasst und auf jeden Fall ist klar, dass dieses Mal ganz viel Spontanität von allen Beteiligten gefragt ist“, schreibt das Vorbereitungsteam. „Trotzdem werden, wie bereits in den Jahren zuvor, auch jetzt schon Sternsinger gesucht.“

Infoveranstaltung wird digital durchgeführt

Egal, wie alt und ob katholisch oder evangelisch, es werde sich über jeden König und jede Königin gefreut. Da es aktuell nicht möglich ist, eine Informationsveranstaltung durchzuführen, wurde eine digitale Alternative geschaffen. Auf der Homepage der Kirchengemeinde oder über den Telegram-Kanal „Sternsinger Nordwalde“ besteht die Möglichkeit, sich durch eine digitale Infoveranstaltung die Aktion und den genauen Ablauf erklären zu lassen. Außerdem gibt es dort unter anderem Hinweise zur Anmeldung und der Verteilung der Gebiete.

Als Alternative zu dem Kronen basteln haben die Organisatoren eine Tüte für zu Hause gepackt, die am Samstag (12. Dezember) von 10 bis 11.30 Uhr oder am Sonntag (13. Dezember) von 15 bis 16.30 Uhr vor dem Pfarrsaal abgeholt werden kann. Aktuelle Informationen werden in der Zeitung, auf der Homepage der Kirchengemeinde und in dem Telegram-Kanal bekannt gegeben. Für Fragen stehen Sarah Subelack (Telefon 01 51 / 20 70 74 88) oder Leonie Kellermann (Telefon 01 70 / 29 87 87 2) zur Verfügung.