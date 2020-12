Es ist sonst eine Hochzeit für Chöre. Doch statt in großer Runde Adventskonzerte zu geben und für die Weihnachtsgottesdienste zu proben, müssen die Chöre der Kirchengemeinde St. Dionysius wieder eine Zwangspause einlegen. Die aktuellen Corona-Beschränkungen lassen Proben nicht zu. Für die geplanten Auftritte gilt deshalb: „Alle Veranstaltungen, die keine Gottesdienste sind, entfallen“, sagt Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst.

Wenn die Gottesdienste musikalisch begleitet werden, wie etwa an den vier Adventssonntagen, dann nur noch in kleiner Runde, mit vier Sängerinnen und Sängern. Schlepphorst versorgt sie zuvor mit dem nötigen Material, Notenblättern oder auch mal einer Audiodatei, mit der die Sänger zu Hause üben können. Eine Stunde vor den Gottesdiensten trifft sich der Mini-Chor, um alles durchzugehen. Im Gottesdienst wird dann von der Orgelempore aus gesungen. Das ist nicht für jeden etwas: Zum einen muss man sich trauen, alleine zu singen. Zum anderen muss man auch etwas geübter sein, um sich alleine auf so einen Auftritt vorzubereiten.

Feierabendmusik fällt aus

Tendenziell würden viele gerne singen. „Die scharren mit den Hufen“, sagt Thorsten Schlepphorst. Als es vor einigen Wochen so aussah, als ob Chorproben erlaubt sein könnten, hatte Schlepphorst eine Abfrage unter den Sängern gemacht hat. Da waren es nur einige wenige Mitglieder von Venestra Musica, die derzeit lieber pausieren wollten. Geprobt werden darf nun aber sowieso erst mal nicht. Die Regeln zu umgehen, indem ein Konzert anders genannt wird, will Schlepphorst auf keinen Fall: „Wir haben keine Veranstaltung als Gottesdienst erfunden, um Konzerte zu veranstalten“, sagt der Kirchenmusiker. „Das finde ich unsolidarisch.“

Alle Veranstaltungen, die stattfinden, sind schon lange geplant. Manche sind dennoch nicht so umsetzbar wie vorgesehen. Die Feierabendmusik am 16. Dezember fällt aus. Als Ersatz für den Evensong, der am heutigen Dienstag (8. Dezember) in der Kirche angeboten werden sollte, wird es eine Orgelvesper geben. Beginn ist um 19 Uhr. Ein kleine Schola wird Gesänge aus der Vesper im Wechsel mit der Orgel darbieten. Schlepphorst spielt Werke süddeutscher Orgelmeister der Barockzeit.

Pause mindestens bis Januar

Auch an Weihnachten werden nur kleine Gruppen von Sängern die Gottesdienste in der Kirche begleiten können. Wahrscheinlich werden es sechs Sänger sein. Anders als mit Kleingruppen geht es nicht, sagt Schlepphorst: „Weil die Chöre nicht proben dürfen und weil mit einem Chor von 25 Leuten wesentlich weniger Leute in die Kirche dürften. Das wollen wir natürlich auch nicht.“

Der Plan ist, dass nach den Weihnachtsferien im Januar wieder mit den Proben gestartet wird. Wenn das dann erlaubt ist. Alles hängt davon ab, wie die Corona-Beschränkungen dann aussehen. „Bis dahin ist Pause für alle“, sagt Schlepphorst.