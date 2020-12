Nordwalde -

Von Vera Szybalski, vera

Die Nachricht, dass die Bäume an der Bahnhofstraße / Feldstraße / Finkenbreil nicht erst im Januar, sondern schon jetzt gefällt werden sollen, erreichte die Gemeindeverwaltung am Montagabend. Bereits am Dienstag machte sich ein Forstunternehmen an die Arbeit – und sorgte für Irritationen bei einem Anwohner.