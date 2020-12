Wer an Heiligabend einen Gottesdienst besuchen möchte, muss sich dafür anmelden und sollte nicht nur einen Mund-Nasen-Schutz einpacken, sondern sich auch warm anziehen. Denn die evangelische Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge feiert am 24. Dezember draußen auf dem Bispinghof Gottesdienste: um 15 Uhr einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Konfirmandinnen und Konfirmanden des kommenden Jahres und um 17 Uhr die Christvesper.

In Altenberge werden an Heiligabend alle Gottesdienste in der Friedenskirche angeboten: um 14 Uhr ein Familiengottesdienst mit Mitmach-Krippenspiel, um 16 Uhr die Christvesper und um 23 Uhr die Christmette. Bereits am 23. Dezember (Mittwoch) findet um 16.30 Uhr im Wichernwald ein Gottesdienst für die Kleinsten unter dem Motto „Weihnachten im Wäldchen“ statt. Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) wird um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der Christuskirche angeboten.

Anmeldung ist zwingend erforderlich

Welche Gottesdienste stattfinden, war eine Entscheidung des Presbyteriums. Klar war: Coronabedingt können die Weihnachtsgottesdienste nur eingeschränkt gefeiert werden. Bei allen Gottesdiensten, auch draußen, ist der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend. „Wir bitten auch alle, die stehen können oder denen Bänke nichts ausmachen, lieber nach Nordwalde zu kommen, denn da haben wir ein größeres Platzangebot“, schreibt die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Die Gottesdienste draußen finden bei jedem Wetter statt. Eigene Stühle oder Decken können mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, entweder zu den Bürozeiten unter Telefon 0 25 73 / 5 55 oder auf der Homepage. Anmeldungen über andere Kanäle sind nicht möglich. Die Anmeldungen werden bestätigt.

„Wir werden andere Weihnachten haben, aber ich kann versichern: Es wird schön“, sagt Pfarrerin Hühne. „Wer aber lieber zuhause feiern will, kann das anhand der Gottesdiensthefte tun. Für Kinder gibt es im Kinderheft einen Gottesdienst für zuhause oder bei Youtube unter evnoab einen Kindergottesdienst.“ Zusätzlich werde es auch einen kleinen Erwachsenengottesdienst auf Youtube geben. Die Kirchengemeinde hofft, dass für jeden ein passendes Angebot dabei ist. Bei Fragen kann sich an Janine Hühne gewandt werden.