Ermittlungen auf dem Bispinghof

Klaus Uhlenbrock sitzt selbst oft im Zug, die Strecke Münster-Enschede kennt er gut. „Ich habe mir gedacht, schade, dass hier so viele Stationen liegen und nichts passiert“, erinnert sich Uhlenbrock. Gemeinsamen mit Jugendlichen sorgt er aber dafür, dass sich das ändert. Zumindest in den Hörspielen um Shirley Holmes , die Uhlenbrock seit zwei Jahren herausgibt. In der sechsten Folge „Shirley Holmes und der Schatz vom Bispinghof “ ermittelt die junge Detektivin in Nordwalde.

In ihrem neuesten Fall sind Shirley Holmes und ihre beiden Freunde Sophia und Leon eigentlich als Gruppenleiter bei einem Pfadfindercamp auf dem Bispinghof gefragt. Doch dann wird in der Gräfte ein goldenes Kreuz gefunden. Und eines der Kinder gerät in Gefahr, denn es gibt noch mehr Personen, die von dem Geheimnis wissen. . .

Anfang in Borghorst

Die Geschichte ist nicht ganz neu erfunden. „Es gibt die Sage, dass zur Zeit der Wiedertäufer der Domschatz auf dem Bispinghof ausgelagert wurde“, sagt Klaus Uhlenbrock. Shirleys Tante, die Hauptkommissarin Juliane Sanders, darf bei dem Fall natürlich nicht fehlen. Die vier Hauptprotagonisten werden immer von den vier gleichen Personen gesprochen. „Das ist wichtig für den Wiedererkennungswert“, sagt Uhlenbrock.

"Shirley Holmes"-Reihe mit der neuesten Folge aus Nordwalde: "... und der Schatz vom Bispinghof" Foto: Vera Szybalski

In der Stadt oder Gemeinde jeder größeren Haltestelle entlang der Zugstrecke muss Shirley Holmes einen Fall lösen. Den Anfang gemacht hat Borghorst. Ende 2018 ist mit „Shirley Holmes und die Geiselnahme im Museum“ das erste Hörspiel der Reihe auf den Markt gekommen. Es folgten Ochtrup, der Hauptbahnhof in Münster, Metelen, Altenberge und nun eben Nordwalde. Klaus Uhlenbrock sucht sich für das Hörspiel Träger vor Ort, mit denen er zusammenarbeitet. Das kann eine Bücherei sein, in Nordwalde war es der Förderverein Bispinghof.

Noch etwas ist bei allen Folgen gleich: „Ich versuche, immer eine Besonderheit der Stadt mit reinzubringen“, sagt Uhlenbrock. In Borghorst war es das Heinrich-Neuy-Museum, in Altenberge die Krüsellinde, in Nordwalde ist es der Bispinghof. Und: „Ich sehe zu, dass die Jugendlichen aus der Stadt kommen, in der die Folge spielt.“

Gemeinsam mit dem Förderverein Bispinghof hatte sich Uhlenbrock in Nordwalde auf die Suche begeben und sechs Jugendliche gefunden. Mit ihnen setzte er sich beim ersten Treffen zusammen, um die Geschichte zu entwickeln. Diese teilten sie anschließend in Szenen ein. Klaus Uhlenbrock schrieb das Drehbuch. Danach sprachen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Texte ein. Alles wurde geschnitten und fertig war die neue Folge. Illustratorin Yvonne Hoppe-Engbring zeichnete wieder das Cover dafür.

Elf Hörspiele geplant

Die Shirley-Holmes-Reihe soll mit Nordwalde noch nicht beendet werden. „Ein paar Fälle fehlen noch“, sagt Klaus Uhlenbrock, der insgesamt elf Hörspiele plant. Burgsteinfurt, Gronau, Enschede und Münster-Nord sollen noch hinzukommen. Eine Art Schnitzeljagd soll kleinere Haltepunkte, wie Grottenkamp, in Szene setzen.