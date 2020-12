Die beiden Gottesdienste in der Reithalle, die dort an Heiligabend um 14 und 16 Uhr stattfinden sollten, fallen aus. Das hat die Pfarrei St. Dionysius entschieden. Die beiden Gottesdienste waren als Großveranstaltungen geplant. „In den vergangenen Tagen haben sich viele Gottesdienstteilnehmer abgemeldet und die Verschärfung der Corona-Pandemie hat diese Entscheidung notwendig gemacht“, teilt die Pfarrgemeinde in einer Pressemitteilung mit.

„Als Ersatz für diese Gottesdienste gibt es eine digitale Aufnahme der Feiern“, heißt es weiter. An Heiligabend kann der Gottesdienst über die Internetseite der Pfarrei zu Hause mitgefeiert werden. Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup bedauert es, dass für die Personen, die sich bereits für die Gottesdienste in der Reithalle angemeldet hatten, der Gottesdienst nicht stattfinden kann. Ein Dankeschön richtet die Pfarrei an den Reiterverein, den Verein „Mach was“, die Feuerwehr, das Küsterteam und viele Pfarreimitgliedern, die sich für die Umsetzung der Gottesdienste engagiert haben.