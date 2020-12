Was macht man, wenn all das, was man bisher gemacht hat, nicht mehr erlaubt ist? Diese Frage hat sich der Förderverein der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule gestellt. Der Verein hat coronabedingt wichtige Einnahmequellen verloren.

Die beliebte Schulcafeteria ist bereits seit Mitte März geschlossen, der Weihnachtsmarkt konnte nicht stattfinden und sämtliche schulinterne Veranstaltungen mussten abgesagt werden und konnten nicht zur Gewinnung neuer Mitglieder genutzt werden, schreibt der Förderverein im Pressetext. „Umso schöner ist es, wenn man in Zeiten wie diesen auf Sponsoren und treue Mitgliedschaften vertrauen kann, um so die neuen Bedürfnisse und Anforderungen, die die Pandemie an das Schulleben stellt, weiterhin unterstützen zu können.“

Dankbar für jedes Gerät

In der Krise zeigt sich der wahre Charakter, wusste bereits Altkanzler Helmut Schmidt. Deshalb freute sich der Förderverein darüber, dass sowohl die 27 Mitglieder des Sponsorenrings der KvG als auch die beiden langjährigen Förderer Familie Schoo und Familie Wissing ihm in dieser Zeit zur Seite stehen.

„Der größte Bedarf, der sich unter diesen neuen Lern-Bedingungen im Schulleben abzeichnet, ist die mangelnde Ausstattung der Kinder mit digitalen Endgeräten im häuslichen Umfeld“, schreibt der Förderverein. Hier wurde konkret Hilfe geleistet: 30 iPads wurden bei der Firma Fissmann Elektronik in Nordwalde kurzfristig angeschafft und durch den Schulträger konfiguriert.

„Als Schulleiterin bin ich einfach nur dankbar für jedes Gerät, welches einem Kind zugute kommt und ihm so den Anschluss am digitalen Lernen ermöglicht“, bedankte sich Karla Müsch-Nittel laut Pressetext für die Großzügigkeit der Sponsoren und Förderer.