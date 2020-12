Helfer in der Not

Nordwalde -

Von Vera Szybalski

Er ist in Katastrophengebiete in aller Welt gereist und hat mit dem System der Einsatzeinheiten neue Standards gesetzt: Nach 40 Jahren beim DRK ist Christoph Brodesser in den Ruhestand gegangen. Er blickt zurück auf Einsätze nach Erdbeben in Armenien und Italien und einer Hungersnot in Äthiopien.