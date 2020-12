Das Jahr 2020 in Bildern

April 2020: Die Corona-Pandemie hinterlässt auch in Nordwalde ihre Spuren. Neben einer Flut an abgesagten Veranstaltungen und Infizierten in Schulen, Kitas und dem Altenzentrum gibt es aber auch einzelne Lichtblicke. Nordwalderinnen und Nordwalder legen an einen Wegesrand unweit des Brüggemannsbachs bemalte Steine mit verschiedenen Botschaften.