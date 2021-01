Nordwalde -

Von Vera Szybalski

Die Nordwalder CDU wird am Dreikönigstag 75 Jahre alt. Das wäre ein Grund zu feiern. In Corona-Zeiten ist das aber nicht so einfach. Der ehemalige Vorsitzende Werner Hols hat einen Blick in die Unterlagen von früher geworfen und prägende Personen in Partei und Fraktion ermittelt.