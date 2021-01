Ortsgeschichte in Fotos festgehalten

Günter Weber überreicht Bücher an die Gemeinde

Nordwalde -

Von Sigrid Terstegge

Es sind Bilder aus den 1930er-Jahren bis fast in die Gegenwart, die Günter Weber in Fotobüchern verewigt hat. Der Nordwalder Hobbyfotograf hat den Fotoschatz an die Gemeinde übergeben, die die Bücher aufbewahrt. Wer möchte, kann sich die Bilder anschauen.