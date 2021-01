Als Heike Schulz offiziell ihren Dienst im Eva-von-Tiele-Winckler-Haus antrat, war sie gleich als Krisenmanagerin gefragt. Denn die erste Welle der Corona-Pandemie war im vollen Gange, als Schulz am 1. April vergangenen Jahres Leiterin der Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung wurde. Es war kein leichter Start in einen neuen Job an einem neuen Ort.