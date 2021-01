Wer am Brüggemannsbach spazieren geht, hat sie vielleicht schon entdeckt: Der Heimatverein hat entlang des Bachs drei Insektenhotels aufgestellt. Gebaut hat den Unterschlupf für Wildbienen und Co. die Werkgruppe des Heimatvereins um Gerd Hoge . In den „Hotels“ beziehen Insekten ihr Winterquartier. Im Frühjahr und im Sommer dienen sie als Nisthilfe zur Eiablage und zur Aufzucht des Nachwuchses. Im Herbst sammeln die Insekten dann Futtervorräte für den Winter.

Den Natur- und Artenschutz zu fördern, ist dem Heimatverein ein besonderes Anliegen, sagte Vorsitzender Werner Dirksen . Die Insektenhotels sind nicht der einzige Beitrag des Heimatvereins in dieser Sache. Vor Kurzem hat der Verein die Aktion „50 Nistkästen für Nordwalde“ umgesetzt. Nicht nur das Projekt, sondern auch die Insektenhotels hat die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt gefördert. Der Heimatverein hat für die Insektenhotels 460 Euro erhalten.

Werner Dirksen bedankte sich bei Gerd Hoge und seinen Mitstreitern für die „tatkräftige Unterstützung“. Die Insektenhotels bestehen aus mehreren Fächern, die unterschiedlich befüllt sind für die verschiedenen Insekten. In einem Fach sind zum Beispiel Tannenzapfen, in einem anderen Holzhackschnitzel, in wieder anderen befinden sich kleine Röhren aus Holz oder Holzwolle.