Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten dem Eva-von-Tiele-Winckler-Haus bereits seit mehreren Jahrzehnten die Treue. Helmut Averhaus blickt bereits auf 30 Jahre in der Einrichtung zurück. Als Hausmeister kümmere er sich liebevoll um das Anwesen mit allen Bäumen, Sträuchern, Blumen und dem Rasen, teilt Einrichtungsleiterin Heike Schulz in einem Pressetext mit: „Und auch im Haus ist er unersetzlich.“

Seit 25 Jahren ist Claudia Bäurich im Eva-von-Tiele-Winckler-Haus beschäftigt. Sie ist im Gruppendienst eingesetzt und hat im Haus auch schon in allen Wohngruppen gearbeitet mit vielfältigen Aufgaben. Ebenfalls seit einem Vierteljahrhundert ist Helko Fritzsche in der Einrichtung. Er hat auch im Gruppendienst verschiedene Aufgaben übernommen. Susanne Hey-Mersch arbeitet seit 20 Jahren im Haus. Sie ist im Gruppendienst mit unterschiedlichen Aufgaben betreut und ist Vertreterin von Heike Schulz. Coronabedingt konnten die Mitarbeiter nur in einem kleinen Kreis geehrt werden. Helko Fritzsche fehlte krankheitsbedingt, teilt die Einrichtung mit.

Heike Schulz würdigte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Ich finde es toll, dass wir so viele Mitarbeitende haben, die schon so lange bei uns sind und uns die Treue halten.“