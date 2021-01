Die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Sitzungen des Nordwalder Gemeinderats aus. Eigentlich sollten die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker im Januar und Februar zu den nächsten Sitzungen zusammengekommen. Die Sitzungsperiode hat die Gemeinde jetzt aber coronabedingt in den März verschoben, sagte Bürgermeisterin Sonja Schemmann . Sie hatte zuvor Rücksprache mit den Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeitern sowie den Fraktionen gehalten.

„Gedanklich hatten wir eh schon im Kopf, im März vielleicht eine Sondersitzung zu machen“, sagte Schemmann. Denn zu dem Zeitpunkt könnte bereits die Entscheidung fallen, welcher Architekt den Zuschlag für den Bau des Bürgerzentrums erhält. Deshalb sind im März zwei Sitzungen des Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses vorgesehen. Am 9. März kommt der Planungsausschuss erstmals zusammen, am 11. März der Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss, am 16. März erneut der Planungsausschuss, am 18. März der Betriebsausschuss und am 23. März der Haupt- und Finanzausschuss. Die Ratssitzung ist für den 25. März terminiert.

Dringlichkeitsentscheidung in Einzelfällen

Bis dahin stehen keine Sitzungen für die Kommunalpolitiker an. „Es wird eine Dringlichkeitsentscheidung geben, bei der ich davon ausgehe, dass sie unproblematisch wird“, sagte Schemmann. Dabei geht es um die Elternbeiträge für die Kindergärten und den Offenen Ganztag. Bund und Länder hatten beschlossen, die Elternbeiträge wegen des eingeschränkten Kitabetriebs in diesem Monat zu erlassen. Das ist nicht das erste Mal während der Pandemie. Eine Dringlichkeitsentscheidung muss der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung genehmigen. Im vergangenen Jahr ist die Gemeinde in Einzelfällen genauso vorgegangen.

Andere Themen müssen warten, weil keine Sitzungen stattfinden. „Es ist natürlich schade, dadurch verschiebt sich einiges“, sagte Sonja Schemmann. „Wir hätten zum Beispiel ganz gerne vorgestellt, wie wir bei der Fläche ZOB / Heimatmuseum vorgehen wollen.“ Die Pläne werden später präsentiert.

Haushalt ist bereits verabschiedet

Im Rückblick ist es eine gute Entscheidung gewesen, dass die Gemeinde nach der konstituierenden Ratssitzung für Dezember vergangenen Jahres noch eine komplette Sitzungsperiode angesetzt hatte. Den Haushalt für 2021 hat sie deshalb anders als andere Kommunen im vergangenen Jahr nicht nur eingebracht, sondern bereits verabschiedet.

Zu Ausschusssitzungen kommen die Kommunalpolitiker derzeit zwar nicht zusammen, was nicht bedeutet, dass nichts passiert. In Sachen Bau des Bürgerzentrums geht es weiter, zudem bietet die Gemeinde beispielsweise einen Workshop zum Thema Windkraft an. „Es steht nicht alles total still“, sagte Sonja Schemmann. Es soll alles so weit vorbereitet werden, dass es im März nahtlos weitergehen kann.