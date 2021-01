Wer seit 1992 den gleichen Arbeitsplatz hat, für den kann es dort nichts Neues mehr geben. Oder? Doch, das beweist Konrad Kathmann . Seit fast 30 Jahren arbeitet der Nordwalder als Lehrer an der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule, seit Mitte Januar hat er eine neue Aufgabe: Kathmann ist Abteilungsleiter der Oberstufe geworden. Damit gehört er nun der Schulleitung an.

Der 59-Jährige tritt die Nachfolge von Silke Scheerer an, die zur Bezirksregierung Münster gewechselt ist. Nun gut, ganz neu ist die Aufgabe für Kathmann dann doch nicht. Scheerer war vor etwa einem Jahr schon zur Bezirksregierung abgeordnet worden, Kathmann hatte ihre Vertretung übernommen. „Es gab einen regen Austausch. Ich kann auf gewisse Erfahrungen bauen“, sagt Kathmann. Eines ist aber doch anders: „Ich stehe jetzt anders in der Verantwortung.“

Für die gesamte Oberstufe zuständig

Als Beratungslehrer war Kathmann zuvor nur für einen Jahrgang verantwortlich, nun ist er für die Organisation der gesamten Oberstufe zuständig. Zu seinen neuen Aufgaben zählen zudem das Erstellen von Klausurplänen genauso wie der Kontakt zu anderen Schulen und außerschulischen Partnern sowie die Vorbereitung und Durchführung des Abiturs zu koordinieren. Außerdem ist Kathmann für die Leitung von Jahrgangsstufenkonferenzen und in Nicht-Corona-Zeiten für die Durchführung von Informationsveranstaltungen zuständig.

Die Oberstufe hat für den Lehrer für Mathe, Latein und katholische Religion eine besondere Bedeutung, an der KvG hat er sie in seiner Anfangszeit mit aufgebaut: „Die Oberstufe liegt mir am Herzen, weil ich damit groß geworden bin.“ Gedanken an einen Schulwechsel hat Konrad Kathmann in den vergangenen Jahrzehnten nicht gehegt. Wenn, dann hat ihn immer eine Position gereizt: „Ich wollte irgendwann Abteilungsleiter der Oberstufe werden.“ Über seine Verbindung zur KvG-Gesamtschule sagt er: „Ich bin Nordwalder. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum mir die Schule so wichtig ist.“