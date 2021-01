Menschen zusammenzubringen, das ist in Corona-Zeiten eigentlich nicht erwünscht. Stattdessen lautet das Credo seit Monaten: Kontakte reduzieren, Treffen lieber in digitaler Form. So weit richtig, so weit wichtig. Ein bisschen anders sieht das mit der Corona-Nachbarschaftshilfe der Landjugend und des Jugendparlaments aus.