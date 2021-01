Im Eva-von-Tiele-Winckler-Haus ist bald Aufatmen angesagt: Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben am Samstag ihre zweite Corona-Schutzimpfung erhalten. Ein bis zwei Wochen werde es noch dauern, dann sei der volle Impfschutz erreicht, sagte Einrichtungsleiterin Heike Schulz . Insgesamt impften Ärztin Stephanie Brockötter und ihr Team 92 Menschen.

Damit haben alle Bewohner eine Impfung erhalten, bis auf einen, der nicht geimpft werden darf, und zwei, die bereits infiziert waren. Es haben sich drei Mitarbeiter noch umentschieden und sich nun doch impfen lassen. Damit sind es 32 von 40 Mitarbeitern, die sich für die Impfung entschieden haben. Zudem haben acht Personen aus der Rettungsstelle des Kreises Steinfurt übrig gebliebene Impfdosen erhalten.

Dank an Praxisteam und Mitarbeiter

Für Einrichtungen, in denen bereits einmal gegen das Coronavirus geimpft wurde, war die zweite Dosis reserviert. Deshalb konnte trotz Lieferengpässen beim Impfstoff im Eva-von-Tiele-Winckler-Haus am Samstag geimpft werden. „Wir sind sehr glücklich jetzt den zweiten Schutz zu haben, denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen der anderen Häuser, die noch nicht geimpft werden konnten“, sagte Heike Schulz.

Es habe wieder alles „super geklappt“, sagte die Einrichtungsleiterin und dankte Stephanie Brockötter und ihrem Praxisteam „für die wirklich sehr gute Zusammenarbeit“. Schulz richtete auch einen Dank an die Mitarbeiter ihres Hauses, „die sehr gut dafür gesorgt haben, dass die Impfungen auf den Wohngruppen ganz ruhig und entspannt vonstatten gehen konnten“.

Symptome klingen ab

Große Probleme nach der Impfung gab es nicht. Von den 92 hatten sechs Personen Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen oder Fieber. „Das ist aber alles schon im Abklingen“, sagte Schulz. „Ich selbst merke wie beim ersten Mal den Arm ein bisschen.“ Der Schutz vor Corona sei wichtiger, als dass es ihr ein, zwei Tage nicht gut gehe.

Am 6. Februar sind zwei Wochen vergangen, spätestens zu dem Zeitpunkt soll der volle Impfschutz erreicht sein. „Dann können wir ein bisschen aufatmen“, sagte Schulz.