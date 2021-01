Wer schon einmal umgezogen ist, der kennt die Fragen, die man als Neubürgerin oder Neubürger einer Gemeinde oder Stadt hat. Gibt es eigentlich eine Bücherei im Ort und wenn ja, wo ist sie? Hat man hier die Möglichkeit, nach Feierabend ein Fitnessstudio zu besuchen? Was für Sportmöglichkeiten gibt es noch? Wie schaut es mit Spielplätzen für Kinder aus, was für Vereine gibt es, welche Einkaufsmöglichkeiten sind vor Ort und welche Dienstleistungsbetriebe? Wo kann ich morgens frische Brötchen holen?

Natürlich schaut man dazu meistens schon einmal im Internet nach. In handfester schriftlicher Form zum Blättern gibt es jetzt aber auch wieder eine frisch überarbeitete Broschüre der Gemeinde Nordwalde. „So alle drei bis vier Jahre wird die Information angepasst“, sagt Sabine Pelken , die in der Gemeindeverwaltung unter anderem im Bereich Kultur arbeitet. Die Broschüre liegt nicht nur in der Hauptstelle der Gemeinde aus, sondern wird jedem Neubürger, der sich im Ort anmeldet, zur Begrüßung mitgegeben.

Infos zur Geschichte

„Es schauen auch immer wieder Touristen vorbei, die hier mit dem Rad unterwegs sind und fragen nach Sehenswürdigkeiten oder Unterkunftsmöglichkeiten“, schildert Pelken. Da helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hauptstelle gerne mit der Broschüre weiter. Darin finden sich ebenfalls Gastronomiebetriebe, bei denen eine kleine Erfrischungspause eingelegt werden kann. Ein Straßenverzeichnis und Ortsplan erleichtern die Orientierung.

Zur Geschichte von Nordwalde gibt es Information und natürlich zu dem vielfältigen Angebot im Bereich Freizeit und Kultur. Ob die Nordwalder Biografietage, der Allerheiligenlauf, der Weihnachtsmarkt, das Osterfeuer oder die etablierte Faire Woche – zu jedem Bereich finden sich direkt die Internetadressen der zuständigen Vereine und Initiativen.

Auch die vielfältig strukturierte Wirtschaft vor Ort wird beschrieben. Zahlreiche inhabergeführte Unternehmen zeigen sich derart mit Nordwalde verbunden, dass sie die Broschüre mit ihrer Werbung darin unterstützen, wofür sich ganz besonders Bürgermeisterin Sonja Schemmann bedankt.