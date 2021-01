Wenn die Sängerinnen und Sänger momentan ihre Lieder im Gottesdienst vortragen, sehen sie ihr Publikum nicht. Denn die Kirchengemeinde St. Dionysius feiert aktuell keine Präsenzgottesdienste. Impulse, Gottesdienste und Angebote für Kinder stellt sie aber online. „Die Gottesdienste werden samstagmittags aufgezeichnet und dann ins Netz gestellt“, sagt Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst, der zu dem Kreis der Personen zählt, die für die Aufzeichnung in die Kirche kommen. Neben Schlepphorst gehört zum Beispiel Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup ebenso wie eine kleine Sängergruppe dazu.

Das seien häufig sechs, maximal acht Personen, die vorher ein bis zwei Mal in der Kirche proben und dann bei der Aufzeichnung singen. „Ich habe einen Pool an Leuten, die ich anspreche“, sagt Schlepphorst. Meistens seien es Sänger von Venestra musica, am kommenden Wochenende aber zum Beispiel die Mädchenkantorei, die singt. Für den 21. Februar ist eine Choralschola vorgesehen.

Feierabendmusik im Internet abrufbar

Wichtig ist Schlepphorst, dass die Corona-Schutzmaßnahmen dabei wie bei den Proben eingehalten werden. Auch in den nächsten Wochen werde es so sein, dass der Gesang nur von einer kleinen Chorgruppe vorgetragen wird. Selbst wenn ab Februar wieder Gottesdienste mit einer Gemeinde stattfinden sollten, was aber eher unwahrscheinlich sei, sagt Schlepphorst.

Die kurzfristige Planung ist derzeit schon nicht immer leicht, erst recht nicht die langfristige. Wann wieder Feierabendmusiken in der Kirche stattfinden, ist unklar. Dafür erprobt Schlepphorst für diese Konzertreihe im Februar erstmals eine digitale Version. Am 10. Februar (Mittwoch) wird online eine Feierabendmusik veröffentlicht. Ab 18.55 Uhr und bis Mitternacht des folgenden Tages wird das Video auf der der Homepage der Pfarrgemeinde verfügbar sein.

Videos zur Orgel

Große Chorprojekte seien noch nicht terminierbar, sagt Schlepphorst. Er hoffe aber, dass nach den Sommerferien mit dem Verdi-Requiem gestartet werden kann. „Vielleicht dann auch erst mal in Kleingruppen“, sagt der Kirchenmusiker. „Und ich wünsche mir, dass wir die Spatzenmesse im dritten Anlauf auf den Weg bringen können.“