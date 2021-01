Neue Lüftungsanlage in der Schwimmhalle eingebaut

Nordwalde -

Von Vera Szybalski

Die Gemeinde hat die Lüftungsanlage in der Schwimmhalle ausgetauscht. Die alte Anlage war in die Jahre gekommen, die neue soll eine energetische Einsparung bringen. Um sie einzubauen, musste ein Kran die Teile durch ein Loch im Dach transportieren. Die Schwimmer könnten bald in das Bad zurückkehren.