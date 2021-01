Treffpunkt als Rettungsanker

Wie gut, dass Simone Schulz den Treffpunkt auf dem Bispinghof hat. Denn ohne den Raum wäre ihre Arbeit in Corona-Zeiten kaum möglich. Der Treffpunkt schafft momentan in vielerlei Hinsicht Abhilfe – als Ersatz für Klassenzimmer, Therapieräume oder als Ort für Gespräche. Seit 2015 begleitet Schulz als Integrationskraft der Gemeinde Geflüchtete im Ort und ist auch Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche. Das ist in der Pandemie aber gar nicht so leicht.

„Das ist sehr anstrengend“, sagt Schulz über die derzeitige Situation. Denn es gebe ein großes Problem: „Die Soziale Arbeit lebt vom Kontakt.“ Der sollte während der Pandemie aber auf ein Minimum gesenkt werden. „Ich versuche das auf das Nötigste zu reduzieren, aber es ist der gleiche Aufwand“, sagt Schulz. Sie arbeitet auch am Schreibtisch, aber eben nicht nur. „Wir haben keine Akten, die wir mit ins Homeoffice nehmen können, wir arbeiten mit Menschen.“ Ganz ohne Kontakt geht es nicht.

Corona-Regeln werden streng eingehalten

200 Geflüchtete in Nordwalde betreut Simone Schulz. „Ich habe die üblichen Baustellen, die jeder in meinem Beruf hat“, sagt Schulz, bei der alle Fäden zusammenlaufen und die ein echter Allrounder ist. Sie hilft, den Familiennachzug zu organisieren, versucht Wohnungen und Arbeitsplätze für die Geflüchteten zu finden und Babys werden natürlich auch geboren. „Das Leben friert ja nicht ein.“ Die Pandemie und ihre Herausforderungen kommen derzeit noch dazu.

Schulz vermittelt den Geflüchteten die vielen, immer wieder aktualisierten Corona-Schutzverordnungen. Es geht dann um Maskenpflicht, Abstand und Co. Die Vorschriften druckt Schulz aus und verteilt sie. „Aber es läuft immer darauf hinaus, dass die Geflüchteten doch das persönliche Gespräch brauchen.“ In den Unterkünften hält sich Schulz so wenig wie möglich auf, sie nutzt den Treffpunkt auf dem Bispinghof, um Gespräche zu führen. Eines macht Schulz aber auch ganz klar: Die Vorschriften werden streng eingehalten. „Ein großes Lob an die Geflüchteten, die ziehen gut mit.“

„ Die Wohnungssituation ist und bleibt sehr angespannt. Die Wohnungssituation ist und bleibt sehr angespannt. “ Simone Schulz

Schwierigkeiten gibt es an anderer Stelle. „Ein Riesenproblem sind die geschlossenen Kitas und Schulen“, sagt Schulz. „Wir müssen gucken, dass die Kinder und Jugendlichen den Anschluss nicht verpassen. Das gilt genauso für die Auszubildenden.“ Das Problem liege nicht nur bei fehlenden Endgeräten, sondern manchmal auch bei der fehlenden Internetverbindung. Einem jungen Erwachsenen, der die Technischen Schulen Steinfurt besuche, stelle sie den Treffpunkt zur Verfügung, wo ein Internetanschluss vorhanden ist, sagt Schulz. So könne er wenigstens per Handy am Unterricht teilnehmen. Anderen Kindern und Jugendlichen fehlt in ihrer Unterkunft die Ruhe oder sie haben kein Smartphone oder Computer.

Frühförderung ist auch ein großes Thema. Dafür kann ebenfalls der Treffpunkt genutzt werden. „Die Therapeuten können dort gezielt mit den Kindern arbeiten“, sagt Schulz und berichtet von einer Familie mit fünf Kindern, von denen zwei schwerstbehindert sind. Sie sind als Flüchtlinge anerkannt, finden aber keine Wohnung. Deshalb müssen sie weiter in einer Unterkunft der Gemeinde leben. „Das ist gut, aber keine Dauerlösung.“ Es ist das nächste Thema, das Schulz unabhängig von der Pandemie seit Jahren beschäftigt: „Die Wohnungssituation ist und bleibt sehr angespannt.“ Deshalb mietet oder kauft die Gemeinde auch selbst Wohnraum.

Netzwerk bricht weg

Einige Geflüchtete hatten zuletzt in Nordwalde Arbeit gefunden, beispielsweise bei Hengst, Keukenbrink oder Real. Jugendliche haben Ausbildungen begonnen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich durch die Pandemie aber angespannt. „Wie erkläre ich den Menschen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder in Kurzarbeit müssen?“, sagt Schulz. „Das muss ich vermitteln.“

Viel gemeinsame Zeit auf engem Raum – das kann in Familien schon mal für Spannungen sorgen. Simone Schulz hat da einen Blick drauf. Die Pandemie habe vieles offengelegt: „Man merkt, wo vorher schon Lücken waren, werden sie jetzt nur noch deutlicher sichtbar – ob im medizinischen, integrativen oder heilpädagogischen Bereich.“

Simone Schulz hat in den vergangenen Jahren ein Netzwerk aufgebaut. „Die Kleiderkammer, Paten – aber das alles bricht mir gerade weg.“ Die Kleiderkammer kann nicht öffnen. So langsam habe sie keine Kleidung mehr, die sie verteilen kann. Die Patinnen und Paten seien oft älter und müssten Prioritäten setzen.

Schulz sucht noch Paten, die sich zutrauen, Endgeräte für die Kinder und Jugendlichen zu installieren und sie zu unterstützen. Das Ganze könnte wo stattfinden? Natürlich im Treffpunkt auf dem Bispinghof. Schulz: „Ich muss wirklich sagen: Gut, dass ich den habe.“