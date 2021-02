Hohe Geldstrafe und kein Führerschein

Alkohol am Steuer ist kein Kavaliersdelikt. Das musste ein 62 Jahre alter Nordwalder im Amtsgericht Steinfurt erfahren. Obwohl er bis dato strafrechtlich nie in Erscheinung getreten war, verurteilte ihn die Richterin wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro. Seinen am 8. September vergangenen Jahres kassierten Führerschein bekommt der Nordwalder außerdem erst in vier Monaten wieder.

Am Tattag wurde der Vater dreier Kinder gegen 12 Uhr von der Polizei in seinem Fahrzeug auf der Emsdettener Straße in Nordwalde angehalten. Die knapp eine Stunde später entnommene Blutprobe ergab einen Alkoholwert von 1,1 Promille. Der Angeklagte schilderte dem Gericht, weshalb er an diesem Dienstagmittag alkoholisiert am Steuer saß. „Sie müssen mir glauben, das war eine absolute Ausnahme. Ich hatte Kurzschlusspanik“, erklärte der Nordwalder.

Gesundheitliche Probleme treten auf

Vor 20 Jahren sei er schwer erkrankt. 18 Monate sei er außer Gefecht gesetzt gewesen und es habe die Berufsunfähigkeit gedroht. „Doch es hatte sich danach alles wieder zum Guten gewendet und ich konnte wieder ganz normal arbeiten“, erzählte der 62-Jährige.

Dann seien aber drei Wochen vor seiner Tat die gleichen gesundheitlichen Probleme wie vor 20 Jahren eingetreten. „Die Symptome wurden immer schwerwiegender. Hinzu kam, dass die beruflichen Aussichten auch durch die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie nicht sehr positiv waren. Ich war am Boden zerstört“, berichtete der Beschuldigte weiter. Deshalb habe er vier oder fünf Flaschen Bier getrunken, die von einer Internet-Party seines Sohnes übrig geblieben waren und auf der Terrasse seiner Wohnung standen. „Weil ich keine Zigaretten mehr hatte, stieg ich ins Auto und wollte mir welche von der Tankstelle holen. Alles weitere wissen Sie ja“, sagte der Angeklagte. „Es war eine Riesendummheit und ist nicht zu entschuldigen.“

Staatsanwalt fordert Geldstrafe und Führerscheinentzug

Sein Verteidiger kämpfte um die sofortige Rückgabe des Führerscheins für seinen in Münster tätigen Mandanten. „Es bestand kein Vorsatz, es herrschte zu dieser Zeit nur eine geringe Gefährdung anderer, es waren besondere Umstände und es ergaben sich keine schwerwiegenden Folgen aus dieser Tat“, so der Rechtsanwalt, der außerdem die Entfernung zwischen Wohnung und Tankstelle mit rund 1,4 Kilometern als kurz einschätzte. Darüber hinaus bezeichnete er das nunmehr tägliche Wegbringen und Abholen eines der Kinder von der Kita per Fahrrad oder zu Fuß als sehr umständlich für seinen Mandanten.

Der Staatsanwalt forderte dennoch 30 Tagessätze zu je 70 Euro als Geldstrafe und weitere vier Monate Führerscheinentzug. Die Richterin entsprach in ihrem Urteil genau dem Plädoyer der Anklage und hob hervor, dass die Entfernung zwischen Wohnung und der Tankstelle als Ziel nicht unerheblich sei. Außerdem habe auch zur Mittagszeit eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, wie beispielsweise Schulkinder, bestanden.