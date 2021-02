2020 war in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr. Aber ist das auch an Zahlen aus der Gemeindeverwaltung abzulesen? Fragt man Britta Elshoff aus dem Nordwalder Standesamt ist die Antwort eindeutig: Nein. Sowohl die Zahl der Sterbefälle als auch die der Hochzeiten im vergangenen Jahr bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen wie in den Jahren zuvor.