Ein 16-Jähriger ist am vergangenen Dienstagnachmittag in Nordwalde fremdenfeindlich beleidigt und mit einem Pfefferspray bedroht worden. Das teilen die Polizei Steinfurt und die Polizei Münster in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.

Der jordanischstämmige Jugendliche sei mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Emsdettener Straße gefahren. Ein unbekannter Mann habe ihm um 16.07 Uhr hinterhergerufen, dass der Gehweg kein Radweg sei. „Als der 16-Jährige entgegnete, dass es ihm auf der Straße aufgrund der Schneemassen zu gefährlich sei, beleidigte der Täter ihn unter anderem als „Kanake“, zog ein Pfefferspray aus seiner Tasche und hielt es in Richtung des 16-Jährigen“, schreiben die Beamten. Daraufhin alarmierte der Jugendliche die Polizei.

Der Täter sei in Richtung Amtmann-Daniel-Straße davon gegangen. Der Unbekannte ist etwa 60 bis 80 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, teilt die Polizei mit. Er habe eine kräftige Statur, kurze Haare und eine Brille getragen. Zudem hatte er einen kleinen hellbraunen Hund dabei und war gut zu Fuß. Bei dem Hund handele es sich vermutlich um einen Dackel. Der Staatsschutz der Polizei Münster nimmt Hinweise unter Telefon 02 51 / 27 50 entgegen.