Wer am Sonntag durch Nordwalde spazieren geht, kann einen Abstecher in die Christuskirche machen. Denn passend zum Valentinstag am 14. Februar bietet die evangelische Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge einen Stationenweg zum Thema „Liebe“ an, den die Menschen alleine oder mit anderen Personen aus ihrem Haushalt abgehen können. Von 12 bis 18 Uhr ist die Kirche dafür geöffnet.

Das Angebot besteht nicht nur in der Christuskirche, sondern auch in der Altenberger Friedenskirche zur gleichen Zeit. „Das ist quasi genau gleich aufgebaut“, sagt Pfarrerin Janine Hühne . Es sind fünf Stationen, an denen die Menschen Biblisches, was zum Schmunzeln oder zum Nachdenken zum Thema Liebe finden. „Es geht um Liebe in ganz unterschiedlichen Formen“, sagt Hühne. Nicht nur um die zum Partner oder der Partnerin: „Vielleicht auch um die Liebe zu Freunden oder Freundinnen.“

„Offene Kirche“ ist gut genutzt worden

Auch wenn der Valentinstag kein evangelischer Feiertag ist, habe die Kirchengemeinde etwas anbieten wollen, was sich mit Liebe auch im kirchlichen Kontext beschäftigt. Veranstaltungen in den Kirchen selbst hat es zuletzt im November und Dezember mit der „Offenen Kirche“ gegeben. Einige sehnen sich nach Angeboten vor Ort, sagt Hühne: „Die ‚Offene Kirche‘ ist immer gut genutzt worden. Für uns war dann die Frage: Was kann man noch mal vor Ort machen?“ Der Stationenweg zum Thema „Liebe“ ist eine Antwort darauf.

Die Hygienevorschriften müssen natürlich beachtet werden. Wenn schon einige Menschen in der Kirche sind, sollte mit dem Eintritt gewartet werden, bittet Hühne. Zudem muss eine Maske getragen werden.